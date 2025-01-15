Joy Awards 2025.. تعرفِ على إيرادات الأفلام المنافسة على جائزة أفضل فيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 11:54 مساءً - يتنافس 4 أفلام على جائزة أفضل فيلم، وذلك في حفل جوائز صُنّاع الترفيه Joy Awards 2025، الذي سيُقام يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض، وسط حالة تنافسية شديدة.

قائمة الأفلام المتنافسة

تضم قائمة الأفلام المتنافسة، فيلم "ولاد رزق 3" بطولة الفنان أحمد عز، "شباب البومب" للفنان فيصل العيسى، "رحلة 404" للفنانة منى زكي، وأخيرًا فيلم "جرس إنذار" بطولة شيماء الطيب وخيرية أبو لبن، حيث حظيت تلك الأعمال بنجاحٍ كبير طوال فترة عرضها على مدار عام 2024، وحققت أرقامًا ضخمة في شباك التذاكر، إذ دخلت قائمة أعلى 20 فيلمًا تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال العام المنقضي.

877 ألف تذكرة مبيعات "ولاد رزق 3" في السعودية

الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" يُعد واحدًا من أبرز الأفلام العربية التي عُرضت في 2024، لاسيما وأنه شهد تقنيات متطورة، والدعم الكبير الذي تلقاه من قبل الهيئة العامة للترفيه، الأمر الذي انعكس على ترتيبه في شباك التذاكر بالوطن العربي، وكذلك حجم إقبال الجمهور عليه، إذ حظي بإشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد على حدٍّ سواء.

وحقق "ولاد رزق 3" في شباك التذاكر السعودي، 39 مليون ريال، فيما احتل المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات داخل المملكة، وذلك مقابل 877 ألف تذكرة مباعة، على مدار 16 أسبوعًا عرض، ويأتي فيلم "ولاد رزق- القاضية"بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.

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أرقام قياسية لـ"شباب البومب"

كما حقق فيلم "شباب البومب" أرقامًا قياسية طوال عرضه في السينمات، حيث عُرض لمدة 22 أسبوعاً، وحقق وقتها 26.6 مليون ريال، مقابل 632.6 ألف تذكرة، واحتل المركز الخامس في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات داخل السعودية.

الفيلم بطولة: فيصل العيسى، عبد العزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، فيصل المسيعيد، عبد العزيز برناوي، نوَّاف العبد الله، وعلياء محمد، مع عدد كبير من ضيوف الشرف مثل: محمد القس، مها منصور، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي، والعمل فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبد الله الوليدي، وهو من إخراج الأمريكي يول كاسي. وتدور أحداثه حول "عامر" الذي يتجادل مع أصدقائه خلال رحلة برية؛ ما يدفعه للانعزال وقضاء بعض الوقت وحيداً، ولكن يتقابل مع ضب صحراوي يأخذه في رحلة مثيرة.

منى زكي تنافس بـ"رحلة 404"

تنافس الفنانة منى زكي على جائزة أفضل فيلم، في جوائز صُنّاع الترفيه joy awards 2025، وذلك بـ"رحلة 404" الذي حظى بردود فعل واسعة طوال فترة عرضه، حيث عُرض في دور السينما السعودية لمدة 11 أسبوعًا، وحقق خلال تلك الفترة 12.3 مليون ريال، مقابل 225 ألف تذكرة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب منى زكي، كلّ من: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر غادة (منى زكي) إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

"جرس إنذار" فيلم مستوحى من أحداث حقيقية

وأخيرًا يتنافس على الجائزة، فيلم "جرس إنذار"، الذي عُرض عبر منصة نتفليكس، في يناير لعام 2024، حيث حقق ردود فعل واسعة آنذاك، لاسيما وأن الأحداث مستوحاة من قصص حقيقية، والعمل إخراج خالد فهد، ويشارك فيه نخبة من النجوم الناشئين والمعروفين من بينهم شيماء الطيب، خيرية أبولبن، أضواء فهد، دارين البايض، وعائشة الرفاعي.

تدور أحداث الفيلم في مدرسة للبنات، عندما يتحول ما بدا كأنه يوم عادي في المدرسة إلى مأساة حقيقية، بعد وقوع حريق في الطابق الأرضي للمدرسة، ما يتسبب بنشر الذعر عند الطالبات والمعلمات وحدوث فوضى عارمة، يأخذنا الفيلم في سلسلة من الأحداث الخيالية المستوحاة من حادثة الحريق التي أدّت إلى نواتج مؤسفة.

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تتنافس الفنانة السعودية خيرية أبو لبن عن دورها في "جرس إنذار" مع عدد الفنانات على جائزة أفضل ممثلة وهن نور الغندور عن "شهر زي العسل"، هنا الزاهد" عن فاصل من اللحظات اللذيذة"، وياسمين صبري عن "أبو نسب"، حيث أعربت عن سعادتها البالغة بوصولها إلى القائمة النهائية في مرحلة التصويت، وبعثت رسالة شكر إلى جمهورها عبر "إنستغرام"، قائلة: "الحمد لله.. بفضل الله ثم تصويتكم، وصلنا للمرحلة النهائية في جوي أووردز، لأفضل ممثلة عن فئة السينما في فيلم (جرس إنذار).. تصويتكم في هذه المرحلة يعني لي الكثير من خلال تطبيق Joy awards، سواء الجائزة كانت من نصيبي أو لا، محبتكم وإيمانكم بي هو أجمل فوز".

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