أحمد سعد يطلق ألبومه الجديد حبيبنا وهذه تفاصيل أغانيه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 10:20 مساءً - أطلق المطرب أحمد سعد، أحدث ألبوماته "حبيبنا" اليوم الأربعاء 15 يناير، على قناته بموقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، ويحتوي الألبوم على 9 أغانٍ جديدة تضم عدداً من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيداً من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية مقدماً تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.

تفاصيل أغاني ألبوم أحمد سعد "حبيبنا"

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هكذا شوّق أحمد سعد جمهوره لألبوم "حبيبنا"

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جاءت أغاني ألبوم أحمد سعد الجديد "" كالتالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي،يمكنكِ قراءة.. حصاد 2024.. أشهر أغانٍ تصدرت الترند هذا العامومن أغاني الألبوم أغنية "تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي. أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.وكانقد شوّق جمهوره لألبومه "" من خلال فيديو دعائي طويل نشره عبر جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث فيه عن تحقيق حلمه قائلاً: "حاجة جميلة أوي يكون عندك حلم والأجمل من كده أنك تحققه، طول عمر أحلامي ملهاش سقف، وأنا صغير كنت بحب المزيكا أوي كنت بشوف كل حاجة ألحان حتى الكلام كنت بشوفه لحن كان أخواتي بيستغربوا،وأضاف: "وأنا صغير إزاي طفل يحفظ الحاجات التقيلة دي، كنت بسمع مشايخ وأم كلثوم وعبد الوهاب وكنت بسأل نفسي هتغني أيه فيه كنت بسمع كل أنواع الموسيقى كنت بدور على شكل الناس تشوفني فيه واتصدمت أول صدمة عرفت إن الطريق مش سهل، كنت محتاج الناس تحبني وفضلت اسعى واسعى وأعمل أشكال جديدة في المزيكا قعدت 15 سنة بعمل اللي بحبه واللي الناس بتحبه أشوف زمايلي بتعمل أيه علشان أشوف اللي الناس بتحبه".اقرئي أيضاً.. أحمد سعد يروي قصة نجاحه.. ما علاقة ألبومه الجديد حبيبنا؟وتابع، "وصلت إن أعمل اللي الناس بتحبه بالطريقة اللي بحبها وجه النجاح اللي مجاش بين يوم وليلة الناس بقت تحبني وتحب أغانيا وبقيت ببقى طاير في السما وأنا طاير على المسرح.. الناس بتغني ورايا وبتقول أيه اليوم الحلو ده ووسع وسع وعرفت إن المسئولية ابتدت أنا محتاج أعمل اللي بناس بتحبه واللي أنا بحبه وأنا مصدق مصدق إن اللي بتحبه من قلبك الناس هتبحبه معاك وهي دي تجربتي المرادي هعمل اللي بحبه وهاخد الناس وهطير في السما باللي أنا بحبه الأيام الجاية هتعرفوا أيه هي التجربة".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».