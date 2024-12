جوني ديب للمرة الثانية على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر لعرض أحدث أفلامه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - مرت الأيام سريعاً على فعاليات واحد من أضخم وأهم المهرجانات السينمائية في الشرق الوسط، حيث يشهد اليوم حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الرابعة بحضور نخبة من أشهر وألمع نجوم الفن في الوطن العربي وفي العالم.

جوني ديب على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر في نسخته الرابعة

بعد أن كان ضيفاً في النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي العام الماضي 2023، تجدد حضور النجم العالمي جوني ديب في المهرجان وذلك لحضور العرض الأول لأحدث أعماله الإخراجية، وهو فيلم مودي - ثلاثة أيّام على جناح الجنون، التي تقوم مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بالمشاركة في دعمه كجزء من مبادرتها الهادفة إلى تقريب الثقافات وتعزيز الفنّ بمختلف أشكاله.

وحضر مع جوني ديب طاقم العمل المكون البطل النجم ريكاردو سكامارسيو، النجمة أنطونيا ديبلات، ومن طاقم الإنتاج ستيفن ديوترز.

وتأتي عودة جوني ديب لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بعد حضوره النسخة الماضية من المهرجان لعام 2023، لحضور عرض فيلمه جان دو باري، الممول من مؤسسة البحر الأحمر، وأول إنتاج دولي مشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا، كما أنه أول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية للتنافس على العرض الافتتاحي في مهرجان كان السينمائي لعام 2023.

مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون يشهد عودة جوني ديب للإخراج

عاد جوني ديب لكرسي الإخراج من خلال فيلم مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون " Modi – Three Days On The Wing Of Madness"، حيث يلعب آل باتشينو دوراً مساعداً في دور جامع الأعمال الفنية الفرنسي الحقيقي موريس جانجنات.

وفقاً لبيانٍ صحفي شاركه موقع NBC News، يتتبع الفيلم حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني في دوامة مدتها 48 ساعة، حيث يصور سلسلة فوضوية من الأحداث في شوارع وكافيهات باريس التي مزقتها الحرب خلال الحرب العالمية الأولى. وجاء في البيان: "خلال هروبه من الشرطة، يرفض رفيقه بوهيميانز رغبة مودي في إنهاء حياته المهنية ومغادرة المدينة. تصل الفوضى إلى ذروتها عندما يواجه شخصاً جامعاً للأعمال الفنية يمكنه تغيير حياته".

