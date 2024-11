رئيس وزراء كندا حاضر في حفل تايلور سويفت ويتمايل على أغنياتها

جاستن ترودو يظهر حماسه في حفل تايلور سويفت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - اجتذبت جولةالعالميةعشرات الآلاف من الجماهير منذ بدايتها في مارس 2023، وحققت أرقاماً قياسية من حيث مبيعات التذاكر، هذا ناهيك عن حضور مشاهير العالم لحفلات سويفت خلال جولتها على مدار العام، سواء من رياضين، ونشطاء، وسياسيين، ونجوم لهم باع في مجالي التمثيل والغناء، حتى الأمراء، فكان أبرز حضور الجولة الأمير ويليام، ولم يتوقف الأمر عند أمير ويلز، فمع اقتراب انتهاء رحلة سويفت، حضر أمس الأول الحفل رئيس وزراء إحدى الدول.

ظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة الماضية، في حفل تايلور سويفت الذي أقيم في تورونتو، وتصدر اسمه الصحف الكندية، وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لترودو وهو يتمايل بحماس شديد على أنغام سويفت.وفور أن اعتلت سويفت المسرح في أحد عروضها المعتادة التي استمرت لساعات طويلة، بدأ رئيس الوزراء الكندي الذي وقف وسط الجماهير، في تشجيعها والغناء معها بصوت عالٍ، تحديداً على أغنية "you don't own me" وكانت تبدو عليه السعادة والشغف. كما ارتدى أساور "الصداقة" التي كتب عليها اسم "تايلور سويفت".

يذكر أن حفل الجمعة، أحد عروض سويفت الأخيرة في جولتها التاريخية "Eras"، ولم يتبق لديها سوى 4 عروض، ومن المقرر إقامة الحفل الأخير لها في فانكوفر، كندا، في 8 ديسمبر.

الأمير ويليام في حفل تايلور سويفت

View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

حضر الأمير ويليام في يوم ميلاده السابق، رفقة ابنه الأمير جورج وابنته الأميرة تشارلوت حفل تايلور سويفت خلال الليلة الأولى من جولتها العالمية Eras Tour في لندن يوم الجمعة 21 يونيو، ومثله مثل أي شخص من حضور حفلات تايلور سويفت لم يتمالك حماسه والفرحة وشوهد الأمير البالغ من العمر 42 عاماً وهو يتحرر من القيود الملكية ويرقص على أنغام أغنية "Shake It Off" لتايلور سويفت.

في المقطع، شوهد الأمير ويليام وهو يتحرر في المدرجات ويرقص على أنغام أغنية سويفت من ألبومها عام 1989 بينما كان يرتدي زياً أزرق.

ولم يكن أمير ويلز وحده من تفاعل بقوة على أغنية تايلور سويفت، ففي الوقت نفسه، تمايلت الأميرة تشارلوت على الإيقاع بينما تغني سويفت، 34 عاماً، الأغنية على المسرح.

سيلفي تايلور سويفت مع الأمير ويليام والأبناء

https://www.instagram.com/p/C8hIungMPmD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8hIungMPmD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8hIungMPmD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شاركت تايلور سويفت حينها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة سيلفي ظهرت بها مع الأمير ويليام، الأمير جورج، الأميرة تشارلوت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

قد بدت السعادة عليهم جميعاً، وأرفقت نجمة البوب في تعليقها على الصورة التالي: "يوم ميلاد سعيد! بدأت عروض لندن بداية رائعة".

ومن جانبه شارك الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز على إنستغرام صورة سيلفي أخرى تجمع تايلور سويفت بالأمير ويليام وابنه الأمير جورج وابنته الأميرة تشارلوت، لكن هذه المرة بدون ترافيس كيلسي. وأرفق الحساب في تعليقه على الصورة: "شكراً لكِ تايلور سويفت على الأمسية الرائعة!".



