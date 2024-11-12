وفاة الممثل الكوري سونج جاي ريم عن 39 عامًا وسط حزن المعجبين

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت شرطة سيونج دونج في سيول عن وفاة الممثل الكوري الجنوبي سونج جاي ريم، 39 عامًا، والذي وُجد متوفياً في شقته اليوم، 12 تشرين الثاني، وتستمر التحقيقات لتحديد سبب الوفاة.
نال سونج شهرة واسعة منذ ظهوره الأول في فيلم "Actresses" عام 2009، واشتهر لاحقًا بأدواره المؤثرة في مسلسلات مثل "The Moon Embracing the Sun" و"Two Weeks"، كما كسب محبة الجمهور من خلال مشاركته في برنامج "We Got Married". ومن المقرر إقامة جنازته في 14 تشرين الثاني الجاري، حيث عبّر العديد من المعجبين والزملاء عن حزنهم لفقدان هذا النجم الموهوب.
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