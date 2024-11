فيولا ديفيس حاصدة الجوائز التي يكرمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - "حاصدة الجوائز"، "قاهرة الجوائز"، "الممثلة الحديدية"؛ جميعها ألقاب يمكن أن تُعرِّف النجمة العالمية فيولا ديفيس، الممثلة والمنتجة الأمريكية الشهيرة، صاحبة الـ59 عاماً، والمسيرة الفنية الغنية بالإنجازات غير المسبوقة، تُعَدُّ ديفيس المرأة السمراء الأولى التي حصلت على التاج الثلاثي للتمثيل، وواحدة من ثلاثة فنانين فقط حققوه على مر تاريخ الفن، والتاج الثلاثي يقصد به الحصول على جائزة الأوسكار وغرامي وإيمي، كما فازت أيضاً بجائزة توني للمسرح مرتين، لم يتوقف الأمر على ذلك، بل حازت ديفيس تصنيف مجلة التايم الأمريكية بوصفها واحدة من المائة الأكثر تأثيراً في العالم في عامي 2012 و2017.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم فيولا ديفيس

كل هذه الأسباب السابقة كانت كفيلة لاختيار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الرابعة، للنجمة فيولا ديفيس لتكريمها على مسيرتها الفنية في دورته المقبلة التي ستُقام في الفترة من 5 إلى 14 من ديسمبر، بمشاركة 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، و54 فيلماً قصيراً، و20 عرض سجادة حمراء، و48 عرضاً عالمياً أول، و66 فيلماً عربياً، و34 فيلماً سعودياً، في حين يتنافس 36 صانع أفلام.

وفي هذا التقرير نستعرض إليكم تفاصيل الجوائز المهمة التي حصلت عليها فيولا ديفيس، ولماذا استحقت لقب التاج الثلاثي.

جائزة الأوسكار

جوائز الأوسكار هي مجموعة من الجوائز التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة سنوياً للتميز في الإنجازات السينمائية، وتُعَدُّ الجائزة الأبرز في عالم السينما، وقد رُشحت لها ديفيس 4 مرات، فازت بواحدة منها فقط.

عام 2008 رُشحت فيولا ديفيس لجائزة الأوسكار بوصفها أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Doubt، ثم في عام 2011 بوصفها أفضل ممثلة مساعدة أيضاً عن The Help، وبعدها حالفها الحظ عام 2016 وحصلت على جائزة الأوسكار الأولى لها بوصفها أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Fences. ولم يتوقف الأمر هنا، بل تم ترشيحها أفضل ممثلة لعام 2020 من قبل فيلم Ma Rainey's Black Bottom ولكنها لم تفز.

جائزة إيمي

حصدت ديفيس جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية عام 2015، عن حلقات «How To Get Away with Murder»، ووقتها ألقت خطاباً مؤثراً وهي تبكي، وقالت: "الشيء الوحيد الذي يميز امرأة عن أخرى ليس اللون ولكن الفرصة التي تُتاح لها، لقد مر 67 عاماً دون أن تحصل امرأة سمراء وإفريقية على إيمي، وها أنا ذا قد فعلتها".

وبعدها رُشحت ديفيس لجائزة إيمي في عامي 206 و2017 عن المسلسل نفسه، ولكنها لم تأخذها، وعام 2018 رُشحت عن دورها بوصفها ضيفة شرف في مسلسل Scandal، وعام 2019 أيضاً رُشحت عن دورها في مسلسل How to Get Away with Murder الذي حقق شهرة عالمية بعد عرضه على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة، ولكن لم يحالفها الحظ للحصول على إيمي إلا مرة واحدة.

جائزة غولدن غلوب

رُشحت ديفيس 7 مرات لجائزة غولدن غلوب، ولكنها حصلت عليها مرة واحدة، كانت أيضاً عام 2016، عن دورها نفسه الذي فازت من خلاله على الأوسكار، وهو فيلم Fences، وهو فيلم درامي من إخراج دينزل واشنطن، وتدور أحداثه في الخمسينيات من القرن الماضي، حول تروي ماكسون "دينزل واشنطن" الذي يحاول أن يهتم بزوجته التي تقوم بدورها ديفيس وأسرته، ويعمل سائقاً في إحدى شركات جمع القمامة.

كما رُشحت ديفيس عام 2008 عن دورها في فيلم Doubt، وفي 2011 عن دورها في فيلم The Help، ورُشحت في عامي 2014 و2015 عن دورها في المسلسل التلفزيوني How to Get Away with Murder، وعام 2020 رُشحت عن دورها Ma Rainey's Black Bottom، وأخيراً في 2021 عن دورها في فيلم The Woman King.



