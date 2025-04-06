جرافة للجيش الإسرائيلي قامت بعملية تجريف ورفع سواتر في جنوب بلدة شبعا

توغّلت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي ترافقها دبابة ميركافا، إلى بركة النقار جنوب بلدة شبعا، حيث قامت بعملية تجريف ورفع سواتر في المنطقة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.
في وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة في الاجواء المقابلة لبلدة حولا.
كما أشار إلى أنّ مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في احتلال نقاط في جنوب لبنان.
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