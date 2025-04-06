الراعي: بعض من يدعون لتغيير الدستور يهدفون إلى توسيع سلطتهم وليس تحسين الدولة

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى "أننا نعيش في ظلّ نظام ديمقراطي برلماني وفي ظل ميثاقية وطنية"، موضحًا أنّ التعددية والفدرالية والمركزية مفردات غريبة عن قاموسنا السياسي والدستوري.
ولفت، في عظته خلال قداس الأحد في بكركي، إلى أنّ "غاية البعض هي السيطرة على الدولة وليس تحديث النظام"، مشددًا على أنّ "بعض من يدعون لتغيير الدستور يهدفون إلى توسيع سلطتهم في الدولة وليس تحسينها"، معتبرًا أنّ "دور المواطن هو الغائب في لبنان".
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