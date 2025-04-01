سلام دان العدوان على الضاحية: يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 وخرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية

دان رئيس الحكومة نواف سلام العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أنه "يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي ١٧٠١ الذي يؤكد على سيادة لبنان وسلامته، كما هو يشكل خرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل اليها في تشرين الماضي".

وتابع سلام تداعيات هذا العدوان مع كل من وزيريّ الدفاع والداخلية