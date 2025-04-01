دان رئيس الحكومة نواف سلام العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أنه "يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي ١٧٠١ الذي يؤكد على سيادة لبنان وسلامته، كما هو يشكل خرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل اليها في تشرين الماضي".
وتابع سلام تداعيات هذا العدوان مع كل من وزيريّ الدفاع والداخلية
كانت هذه تفاصيل خبر سلام دان العدوان على الضاحية: يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 وخرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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