ترامب يطلب من عبدالله الثاني والسيسي استقبال سكان غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، وذلك خلال حديثه للصحفيين.

وقال ترامب إنه تحدث عن هذه المسألة مع العاهل الأردني الملك عبد الله عبر الهاتف السبت، وأخبره أن قطاع غزة يعيش حاليا "فوضى حقيقية".

وقال إنه أبلغ الملك عبد الله خلال المكالمة، "أود أن تتولى الأردن المزيد من المهام لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن، إنه فوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يتولى مهمة الناس".

وقال ترامب للصحافيين :"أود أن تستقبل مصر أشخاصا، وأضاف أنه يعتزم التحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد.

وجاء الاتصال الهاتفي مع الملك عبد الله في اليوم نفسه الذي شهد عملية تبادل الأسرى الثانية، والتي أعيدت فيها أربع جنديات إسرائيليات إلى إسرائيل بعد أن قضين 477 يوماً في أسر حماس.

وفد من 70 أسيراً يصل القاهرة

وفي المقابل، تم إطلاق سراح 114 أسيراً فلسطينياً من سجن عوفر ونقلهم إلى رام الله، ونقل 16 إلى غزة، وإبعاد 70 إلى مصر.

فقد وصل 70 أسيراً فلسطينياً تم الإفراج عنهم إلى مصر، خلال ساعات الصباح الأولى، إلى القاهرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، و "جيروزاليم بوست" فقد رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب "أوتزما يهوديت" إيتامار بن غفير بقوة على اقتراح ترامب.

وقال سموتريتش في بيان :"بعد 76 عاما من احتجاز أغلب سكان غزة في ظروف قاسية للحفاظ على طموح تدمير دولة إسرائيل، فإن فكرة مساعدتهم في العثور على أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وأفضل هي فكرة رائعة. فبعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سوف يتمكنون من بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى".

وأضاف :"لقد طرح رجال الدولة على مدى سنوات حلولا غير عملية مثل تقسيم الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية، الأمر الذي عرض وجود وأمن الدولة اليهودية الوحيدة في العالم للخطر، ولم يسفر إلا عن سفك الدماء والمعاناة لكثير من الناس. إن التفكير خارج الصندوق والحلول الجديدة فقط هي التي ستؤدي إلى حل السلام والأمن. وبعون الله سأعمل مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء على صياغة خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن".

بن غفير: يجب علينا تنفيذ فكرة ترامب

وقال بن غفير: "أشيد بالرئيس الأمريكي ترامب على مبادرته لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر. أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هو تعزيز الهجرة الطوعية، وعندما يطرح رئيس أعظم قوة عظمى في العالم، ترامب، هذه الفكرة بنفسه، يجب على الحكومة الإسرائيلية تنفيذها - تعزيز الهجرة الآن!"