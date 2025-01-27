شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads يحصل على مميزات جديدة.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق Threads، المملوك لشركة Meta، عن طرح ثلاث ميزات جديدة للتطبيق، حيث أصبح الآن بإمكان المستخدمين جدولة المنشورات، وعرض التحليلات الخاصة بكل منشور، بالإضافة إلى إضافة لمسة إبداعية عند إعادة نشر أو اقتباس المنشورات على المنصة.

بينما يتم طرح الميزتين الأولتين بشكل واسع، أوضحت الشركة أن أداة

Markupستكون متاحة في بعض المناطق أولاً قبل أن يتم توسيعها عالميًا.

وهذه الميزات جاءت بعد شهر من السماح للمستخدمين بإعادة نشر الصور دون الحاجة إلى اقتباس المنشور الأصلي.

إعلانات جديدة من آدام موسيري

في منشور له، أعلن آدام موسيري، رئيس إنستغرام الذي يشرف أيضًا على Threads، عن الميزات الجديدة التي ستصل إلى المنصة.

وأشار إلى أن هذه الميزات - جدولة المنشورات، تحليلات المنشورات، وأداة

Markup- تهدف إلى تمكين المستخدمين من إدارة وجودهم على المنصة بشكل أفضل. ميزة جدولة المنشورات

كانت ميزة جدولة المنشورات من الميزات التي طالما طلبها المستخدمون، وحتى الآن، لم يكن لدى المستخدمين أي وسيلة لجدولة منشور في وقت لاحق.

ولكن الآن، يحل تطبيق

هذه المشكلة بإضافة هذه الميزة.

يمكن للمستخدمين الآن اختيار تاريخ ووقت نشر المنشور من خلال القائمة التي تظهر عند الضغط على النقاط الثلاث (الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى) في شاشة إنشاء المنشورات.

بعد جدولة المنشور، سيظهر في مجلد المسودات، ويمكن للمستخدم تعديله أو حذفه قبل نشره. كما أشار الفريق العامل في “Gadgets 360” إلى أن الميزة تسمح للمستخدمين بجدولة المنشورات لمدة تصل إلى 76 يومًا (أو شهرين و17 يومًا) مقدمًا.

تحليلات المنشورات

الميزة الثانية التي سيتم طرحها هي تحليلات المنشورات، وهي متاحة الآن لجميع مستخدمي

ويمكن للمستخدمين مشاهدة مقاييس مثل المشاهدات والتفاعلات لكل منشور.

تمت إضافة أيقونة جديدة للتحليلات في أعلى صفحة الملف الشخصي، وفي هذه الشاشة، يمكن للمستخدمين تحديد نطاق زمني والضغط على “عرض الكل” لرؤية جميع المنشورات مع تحليلاتها.

يمكن أيضًا ترتيب المنشورات حسب عدد المشاهدات أو الإعجابات أو الردود.

أداة Markup

الميزة الأخيرة هي

أداة Markupالجديدة التي تتيح للمستخدمين إضافة تأثيرات إبداعية عند إعادة نشر أو اقتباس منشور.

يمكن للمستخدمين الآن إضافة تمييزات أو أسهم حمراء أو رسومات توضيحية على المنشور الأصلي لإضفاء لمسة شخصية عليه.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة حاليًا في بعض الدول فقط، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها عالميًا في المستقبل