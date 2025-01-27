شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسجيل الشاشة" في iOS يوفر 3 ميزات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد أداة تسجيل الشاشة المدمجة في نظام iOS وسيلة رائعة لمشاركة مقاطع فيديو قصيرة لشرح ما يحدث على شاشة الآيفون، وسواء كنت تستخدمها لإنشاء شروحات تعليمية أو لتوضيح فكرة بسرعة، فإن Apple تعمل على تحسين هذه الأداة بثلاث ميزات جديدة ستزيد من فائدتها بشكل كبير.

وظائف تسجيل الشاشة الحالية

تتيح أداة تسجيل الشاشة في iOS حاليًا وظيفتين رئيسيتين:

1. تسجيل الشاشة وحفظ الفيديو مباشرة في تطبيق الصور.

2. بث الشاشة مباشرة عبر التطبيقات المدعومة مثل Zoom وInstagram.

من خلال الضغط المطول على زر "تسجيل الشاشة" في مركز التحكم، يمكنك الوصول إلى خيارات إضافية، مثل تفعيل ميكروفون الجهاز أو اختيار وجهة البث.

الميزات الثلاث الجديدة في التحديث القادم

1. تسجيل الصوت بتقنية الاستيريو

حاليًا، يتم تسجيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة باستخدام ميكروفون الجهاز بصيغة “مونو”، مما يعني أن الصوت يُسجل من قناة واحدة فقط. في التحديث القادم، سيتمكن المستخدمون من استخدام الميكروفونات المدمجة المتعددة لإنشاء تسجيل صوتي بتقنية الاستيريو، مما يعزز جودة الصوت بشكل كبير.

2. دعم HDR لتسجيل الشاشة

في الوقت الحالي، تدعم تسجيلات الشاشة صيغة SDR فقط. إذا كنت تقوم بتسجيل الشاشة أثناء مشاهدة محتوى HDR، ستلاحظ أن الشاشة تُعرض بصيغة SDR، مما يقلل من جودة المحتوى.

مع التحديث القادم، سيتمكن المستخدمون من تسجيل وحفظ محتوى HDR باستخدام أداة تسجيل الشاشة، مما يعني ألوانًا وإضاءة أكثر حيوية في التسجيلات.

3. إضافة كاميرا مباشرة باستخدام وضع “صورة داخل صورة”

تُعد هذه الميزة من أهم التحديثات الجديدة، حيث ستتيح للمستخدمين إمكانية إضافة كاميرا مباشرة أثناء تسجيل الشاشة. هذه الخاصية ستعتمد على واجهة “صورة داخل صورة”، وهي مشابهة لما يحدث أثناء جلسات مشاركة الشاشة باستخدام SharePlay.

سيتمكن المستخدمون من تفعيل الكاميرا باستخدام زر جديد يظهر بجانب زر الميكروفون في واجهة تسجيل الشاشة. هذه الميزة مثالية لإنشاء شروحات تعليمية أو مقاطع فيديو تفاعلية تُظهر تفاعل المستخدم مباشرة.

كيف تؤثر هذه الميزات على المستخدمين؟

قد لا تكون هذه التحديثات تغييرات ضخمة بالنسبة للمستخدم العادي، لكنها ستكون ذات قيمة كبيرة للأشخاص الذين يعتمدون على تسجيل الشاشة بشكل منتظم. المزايا الثلاث، وخاصة ميزة الفيديو التفاعلي باستخدام الكاميرا، تجعل من أداة تسجيل الشاشة أداة أكثر قوة ومرونة.

رأي المستخدمين

تثير هذه التحديثات أسئلة حول كيفية استفادة المستخدمين من أداة تسجيل الشاشة في المستقبل. هل ستغير هذه التحسينات طريقة إنشاء المحتوى التعليمي والتفاعلي على iOS.