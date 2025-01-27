شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام الجونة اليوم الاثنين فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع الجونة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ آخر ظهور للزمالك والجونة فى الدوري

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بالدوري، بعدما خسر مباراته الأخيرة أمام مودرن سبورت بهدف دون رد، فيما خسر الجونة من البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.

2_ موقف الزمالك والجونة في الدوري

يمتلك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 9 ، فيما يمتلك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 9 مباريات بعدما حقق فوز وحيد وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 7.

3_الزمالك يتفوق على الجونة فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.70 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للجونة 2.80 مليون يورو.

4_ أرقام جروس مع الزمالك

قاد جروس الزمالك فى الولاية الثانية فى 9 مباريات، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

وسبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.

وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

5_ 17 مباراة جمعت الزمالك والجونة

التقى الزمالك مع الجونة فى 17 مباراة قبل لقاء اليوم حقق الفارس الابيض 10 انتصارات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 14 هدف ، وأنتهت أخر مواجهة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد.