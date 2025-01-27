انت الان تتابع خبر واتساب تتيح لمستخدمي أيفون تشغيل أكثر من حساب على جهاز واحد.. كيف تستخدمها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقال إنها تبسط إدارة الحسابات وتنفي الحاجة إلى حمل أجهزة متعددة بحسابات مختلفة أو الحصول على إصدارات موازية من whatsapp لنظام iOS، ومع دعم الحسابات المتعددة أثناء التنقل، قد يتمكن المستخدمون من التبديل بين حسابات "واتساب" المختلفة باستخدام خيار واجهة مستخدم بسيطة.

وفقا لمتتبع ميزات whatsapp WABetaInfo، فإن عميل المراسلة Meta Platforms يطور ميزة حسابات متعددة لإصدارها في إصدار مستقبلي من التطبيق، وتم رصدها في إصدار whatsapp beta 25.2.10.70 لنظام iOS ، وكما يوحي الاسم فمن المتوقع أن تمكن المستخدمين من تشغيل حسابات "واتساب" متعددة على نفس iPhone، سواء كانت شخصية أو تجارية.

وتشير لقطة شاشة شاركها متتبع الميزات إلى أن هذا الخيار سيكون متاحًا في إعدادات التطبيق حيث سيتمكن المستخدمون من إضافة حسابات whatsapp جديدة، على الرغم من أن التبديل بينها قد يتطلب إعادة تشغيل التطبيق.

وفي الوقت الحالي، لا يزال المستخدمون يستخدمون حسابات "واتساب" متعددة على نفس الجهاز ولكن مع حل بديل، عادةً ما يتم تسجيل أحدها كحساب whatsapp Business، حتى لو لم يكن يمثل أي شركات.

ويشير موقع WABetaInfo إلى أن هذه الوظيفة الجديدة لا تزال في مرحلة التطوير، وقد لا يتمكن حتى المختبرون التجريبيون الذين سجلوا أنفسهم عبر برنامج TestFlight التابع لشركةApple من الوصول إليها في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتم طرحها على المزيد من مستخدمي whatsapp التجريبيين لنظام iOS خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن ميزة مماثلة تم رصدها في النسخة التجريبية من تطبيق whatsapp لنظام Android الإصدار 2.23.17.8 وكانت متاحة لمختبري النسخة التجريبية المسجلين عبر برنامج Google Play Beta.

ومع ذلك من المهم ملاحظة أنه في حين أن منصة المراسلة الفورية قد تعمل على العديد من الميزات الجديدة لمنصات مختلفة، إلا أن جميعها لن تصل إلى الإصدار العام.