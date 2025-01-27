معلومات عن المرض المتسبب في وفاة الفنان حسن مظهر.. نادر مالوش علاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

تفاجأ الوسط الفني اليوم، بوفاة الفنان حسن مظهر، وهو في عمر 44 عاما، وفقا لما أعلنته ابنة عمته، ليتساءل المٌتابعون عن سبب وفاته، وهو في عقده الرابع.

سبب وفاة الفنان حسن مظهر

ووفقا لما ذكر المقربين من الفنان الراحل حسن مظهر، لـ«الوطن»، فإن الفنان رحل صراع مع المرض، إذ كان يعاني من مرض ms.

ما هو مرض الفنان حسن مظهر

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن مرض ms، هو التصلب المتعدد، ويحدث نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي للدماغ والحبل الشوكي، الذي بدوره يُؤثر على الوظائف في المناطق الإدراكية أو العاطفية أو الحركية أو الحسية أو البصرية.

ويصاب العديد من الفئات بالمرض النادر ms لكنه يستهدف البالغين أيضا بصورة كبيرة.

أعراض مرض ms، التصلب المتعدد

وتختلف أعراض مرض ms، التصلب المتعدد، من شخص لآخر، فقد يبدأ بتلف الألياف العصبية، وقد تشمل الأعراض مشكلات في الرؤية، والإجهاد، ويمكن أن تظهر وتختفي، أو تزداد سوءًا بمرور الوقت. ويمكن أن يؤثر مرض التصلب المتعدد على أي جزء من الجهاز العصبي المركزي.

تأتي الأعراض على النحو التالي:

مشكلات في الرؤية

صعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن

صعوبة في التفكير بوضوح

خَدَر أو ضعف خاصة في الذراعين والساقين

تَيَبُّس العضلات

الاكتئاب

مشكلات في الوظائف الجنسية أو التبول

الشعور بالإجهاد الشديد

أسباب مرض ms التصلب المتعدد

قد تكون أسباب مرض «ms»، التصلب المتعدد غير معروفة، لكن التاريخ العائلي للمرض يزيد من مخاطر الإصابة به.

فوفقا للمنظمة العالمية، مرض التصلب المتعدد هو حالة التهابية ناجمة عن هجوم ذاتي المناعة على المَيَالِين، وهي المادة العازلة الدهنية المحيطة بالأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي، ما يؤدي ذلك إلى انقطاع النبضات الكهربائية التي يتم إرسالها عبر الأعصاب إلى بقية الجسم، مما يتسبب في حدوث نُدُوب اللويحات أو التَصَلُّب.

ومن غير المعروف سبب تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة المَيَالِين، لكن العوامل الوراثية والبيئية لها دور في ذلك.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

يحدث مرض التصلب المتعدد بشكل أكثر شيوعًا بين:

البالغين الشباب

متوسطي العمر

شائع بين الإناث أكثر من الذكور

أكثر شيوعًا في المناطق البعيدة عن خط الاستواء، بسبب نقص التعرض لأشعة الشمس وفيتامين د.