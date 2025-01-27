شكرا لقرائتكم خبر عن التاسعة عالميًا.. المملكة تحقق زيادات مطردة في إنتاج الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُعد المملكة تاسع أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي، وشهدت في السنوات الخمس الماضية زيادة في إنتاجها بأكثر من 10% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 105 مليارات متر مكعب من وقود الطاقة.

وفي عام 1975، بدأت شركة أرامكو السعودية في تطوير شبكة الغاز الرئيسة لديها، وهي شبكة ضخمة من خطوط الأنابيب تربط بين مرافق إنتاج الغاز ومعالجته في جميع أنحاء المملكة.

وظلت هذه الشبكة منذ إنشائها قبل أكثر من 4 عقود، الركيزة الأساسية للشبكة الصناعية للمملكة من أجل تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي.

ولا يُستخدم الغاز الطبيعي لغرض توليد الطاقة فحسب، بل يُعد أيضا لُقيمًا أساسًيا لإنتاج الأمونيا التي تُستخدم في إنتاج الأسمدة والهيدروجين الأزرق الذي يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في توفير طاقة منخفضة الكربون في المستقبل.

تسريع وتيرة زيادة الإنتاج

زادت الشركة الإنتاج اليومي من الغاز وطاقة معالجته خلال السنوات القليلة الماضية.



وعلاوة على ذلك، تخطط الشركة لتوسيع نطاق أعمالها في مجال الغاز، بما في ذلك تسريع وتيرة تنمية موارد الغاز غير التقليدية في المملكة للمساعدة في تلبية الطلب المحلي الكبير، والمتنامي على الطاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات.

وتتضمن استراتيجية الشركة زيادة إنتاجها من الغاز بأكثر من النصف، مقارنة بمستويات عام 2021، التي بلغت نحو 10.1 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، وذلك بحلول عام 2030.

ويُعزز ذلك مواصلة الاستثمار في قدرات معالجة الغاز لدى الشركة، التي شهدت زيادة في طاقة المعالجة اليومية من ملياري قدم مكعبة قياسية في عام 2000، إلى نحو 19 مليار قدم مكعبة قياسية في نهاية عام 2023.



مرافق الموارد غير التقليدية

بداية من عام 2024، تضم مرافق معالجة الغاز لدى الشركة: البري والفاضلي وحرض والحوية والخرسانية ومدين وشدقم والشيبة والعثمانية وواسط، إضافة إلى مرافق الموارد غير التقليدية في شمال المملكة وجنوب الغوار.

تستخدم الشركة الطائرات المسيرة والحلول الروبوتية لزيادة مستويات السلامة والكفاءة.

وأدى استخدام هذه التقنيات في معمل الغاز في العثمانية إلى تقليص وقت المعاينة بنسبة 90%، وزيادة سرعة الاستجابة لحالات السلامة والطوارئ بنسبة 5%.

ويُعد معمل الغاز في العثمانية أول منشأة من منشآت الشركة تحظى باعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، نظرًا إلى استخدامها المتقدم لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.



تلبية الطلب المحلي المتزايد

تستكشف أرامكو وتدير مشاريع تجريبية، وتُنشئ البنية التحتية اللازمة للوصول إلى احتياطيات غير تقليدية جديدة، كما في حقول شمال المملكة وجنوب الغوار والجافورة.

تعمل أرامكو على تطوير حقول الغاز غير التقليدي للإسهام في تلبية الطلب المحلي المتزايد على هذا النوع من الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

تعزيز المعرفة الفنية

لا تتوقف جهود أرامكو في مجال التنقيب أبدًا، وتعزِزها المعرفة الفنية التي يتميز بها خبراؤها، إضافة إلى ابتكاراتها التقنية، وتسعى لاكتشاف مزيد من الموارد غير التقليدية الخفية في المملكة.



وتشمل الاكتشافات غير التقليدية الأخيرة حقلي النفط غير التقليدي، وهما: اللدام والفاروق، أول حقلي نفط تكتشفهما أرامكو في المنطقة الشرقية، وأعلنت ذلك وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية في يوليو 2024.

وفي يونيو 2024، وخلال مراسم توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة للغاز، والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية لشركة أرامكو السعودية بمنطقة الظهران، صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بأن إنتاج المملكة من الغاز سيزداد بنسبة 63% بحلول عام 2030، وسيرتفع إنتاج المملكة من 13.5 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى نحو 21.3 مليار قدم مكعبة بحلول 2030.



أرقام حقل الجافورة

يُعد حقل الجافورة جزءًا أساسيًا من استراتيجية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة بعيدًا عن النفط، وتُقدر كميات الموارد في الحقل بنحو 229 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات.

ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج العام 2025، ومن المستهدف أن تصل المبيعات من غاز الجافورة إلى ملياري قدم مكعب قياسي يوميا بحلول عام 2030.

خلال الربع الثالث من العام 2024، سجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة إسهام في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 22.8%، من الناتج الإجمالي المحلي الذي بلغ 1.007 تريليون ريال.