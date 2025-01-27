انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يعلق على انباء تهديدات ترامب تجاه العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين، في كلمته خلال ندوة حوارية لنخبة من الشخصيات الإعلامية والسياسية نشرتها الوكالة الرسمية واطلعت عليها الخليج 365، "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".

وأضاف، أن "تحسين العلاقات مع دول الجوار مبدأ أساسي"، لافتا الى ان "الوساطة العراقية بين السعودية وإيران انعكست إيجاباً على الداخل العراقي"، مشيرا الى ان "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح".

وبين "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق"، موضحا أن "علاقاتنا الاقتصادية مع الصين وصلت إلى 50 مليار دولار".