شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان القشاوي: موقف مصر من القضية الفلسطينية يعكس ثوابت وطنية لا تقبل المساومة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، دعمها الكامل لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مشيدة بتمسك القيادة السياسية بثوابت ومحددات التسوية السياسية لهذه القضية العادلة، والتي تعد القضية المحورية في الشرق الأوسط.

وقالت في بيان لها اليوم، إن موقف مصر الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا وإنسانيًا راسخًا، ويدل على وعي القيادة السياسية بأهمية إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، باعتباره مفتاحًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضافت أن حزب مصر أكتوبر يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لطمس الحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو محاولات تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أهمية تفعيل حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة أن دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة هو مسؤولية عربية ودولية لا تقبل التهاون.

واختتمت تصريحها بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا الداعم الأول لقضايا الحق والعدل في المنطقة.