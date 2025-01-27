شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأشغال العامة الفلسطينى يثمّن جهود مصر فى دعم وإغاثة قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمَّن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى المهندس عاهد بسيسو، الجهود التى تضطلع بها مصر طوال فترة الحرب وإغاثة الشعب الفلسطينى.



وأكد الوزير الفلسطينى على محورية الدور المصرى خلال الفترة المقبلة فى عمليات الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات التشييد والبناء.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير إيهاب سليمان سفير مصر فى رام الله، مع الوزير الفلسطيني.



واستعرض سليمان الجهود التى اضطلعت بها مصر طوال فترة الحرب لإغاثة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.



كما تناول اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات، من بينها خطط عمليات الإيواء والإغاثة وإزالة الركام، وإعادة بناء وتأهيل الطرق والمبانى العامة والإسكان، والتصورات بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.