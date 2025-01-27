شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى وإنبى فى مواجهة البحث عن عودة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم الثانى من منافسات الجولة الـ 10 بمسابقة الدورى الممتاز، تقام 3 مواجهات قوية، حيث تنطلق اليوم بمباراة الزمالك والجونة، كما يلتقى المصرى البورسعيدى مع إنبى في لقاء البحث عن عودة الانتصارات، بعد تعثر كل فريق فى الجولة الماضية، فيما يصطدم حرس الحدود مع مودرن سبورت.

مباراة المصرى البورسعيدى وإنبى تقام في الساعة السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد السويس، في لقاء يبحث خلاله كل فريق عن استعادة الانتصارات، حيث خسر الفريق البورسعيدى في الجولة الماضية من بتروجت بنتيجة 2 – 1 مما دفع إدارة المصرى لإيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج، فيما خسر إنبى من طلائع الجيش بهدف دون رد، ويرغب الفريق البترولى في حصد الثلاث نقاط من المصرى، لاسيما أنه من المتوقع أن يظهر زياد كمال فى تشكيل إنبى خلال المباراة بعد قطع إعارته للزمالك.

المصرى البورسعيدى يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 15 نقطة، حصدها من 9 مباريات حقق الفوز فى 4 وخسر 3 وتعادل فى 2، فيما يحتل إنبى المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط من 9 مباريات، حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 وخسر 4.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.