شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الخلفية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها قبل مباراة فاركو الماضية بالدوري، وتسببت في غيابه عن آخر مباراتين للفريق الأحمر أمام فاركو وبيراميدز، من أجل تجهيزه للمرحلة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتاج وسام أبو علي إلى أسبوعين ليكون جاهزاً للعودة إلى التدريبات الجماعية وتدعيم قائمة فريقه في المباريات القادمة، حيث تسبب غيابه عن قائمة الأهلي في ضربة موجعة للجهاز الفني باعتباره من أهم الأوراق الهجومية في صفوف الفريق الأحمر، والقادر على صناعة الفارق للأهلي في المباريات الصعبة.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.