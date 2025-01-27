شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف وسائل الإخوان لترويج الشائعات والأكاذيب ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

كشف إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، العديد من الأساليب التي تستخدمها جماعة الإخوان لنشر الأكاذيب والشائعات بهدف التأثير على الرأي العام المصري والدولي.

وأشار ربيع، في تصريحات له، إلى أن الجماعة تعتمد على وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لترويج معلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه صورة الدولة المصرية وإحداث فوضى داخلية.

وأكد أن جماعة الإخوان تتبع استراتيجيات مدروسة وممنهجة لنشر الأكاذيب والتضليل، وخاصة في الفترات التي تمر فيها مصر بتحديات اقتصادية أو سياسية، منوها بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة ودفع المواطنين إلى الشك في القيادة السياسية.

كما أوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن الجماعة توظف كل ما يحدث من أحداث أو أزمات لتشويه صورة الحكومة، بغض النظر عن حقيقة تلك الأحداث أو تأثيراتها.

ولفت ربيع إلى أن جماعة الإخوان تروج لأخبار كاذبة عبر القنوات الفضائية الموالية لها، مثل "مكملين" و"الشرق"، وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وهذه الأكاذيب تتعلق بعدة قضايا مثل الاقتصاد المصري، حقوق الإنسان، والحريات العامة، في محاولة لتصدير صورة مغلوطة عن الوضع داخل مصر، سواء على الصعيد الداخلي أو في الإعلام الدولي.



