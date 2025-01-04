نقولا في رسالة الى مجلس النواب: يكفيكم مهاترة وكذبا تفضلوا وانتخبوا رأسا للبلاد وبلا دجل

وجّه النائب السابق نبيل نقولا رسالة الى مجلس النواب، اشار فيها الى انه "مضى على الفراغ الرئاسي اكثر من سنتين، نعيش حرب مساندة منذ اكثر من سنة مع ما ترافقه من دمار إقتصادي وإنساني، انقضى على مشروع الواحد وستين يوما اكثر من النصف ونحن نراوح مكاننا"، لافتا الى ان "سنوات مضت على سرقة أموال الناس والمجلس النيابي في غيبوبة تامة. دوائر رسمية مقفلة وقضايا الناس معطلة، كل ذلك والمجلس النيابي في غيبوبة. ولما تكلمنا عن ترشيح العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية دبت حمية المجلس وبدأت التفسيرات الدستورية لهذا الترشيح".

وتابع :"أيها النواب الأفاضل كل ما يحدث وحدث لم نسمع صوتا واحدا عن الدستور، أما ترشيح جوزيف عون فتح اعينكم على الدستور رغم أنكم ومع كل الذي حصل فقدتم دستوريتكم و.تم عرض الدستور"، مضيفا :"يكفيكم مهاترة وكذب تفضلوا وانتخبوا رأسا للبلاد وبلا دجل".