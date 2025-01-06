ذكرا مصادر رفيعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية، بأن إسرائيل ترغب في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان شهراً إضافياً، لافتة إلى أن "تل أبيب تعتبر أن الجيش اللبناني لا يستطيع تنفيذ الاتفاق بالشكل المناسب وبغطاء سياسي كامل قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأنه في حال فشلت جلسة مجلس النواب اللبناني المقررة الخميس في انتخاب رئيس، فإن الأمور ستكون مفتوحة على مخاطر، بالتالي من الأفضل تمديد الاتفاق بدل العودة إلى نقطة الصفر".
وكشفت المصادر أن "الجانب الإسرائيلي يرغب في تمديد وقف النار بالاتفاق وليس من جانب واحد"، مضيفة أن "الجيش اللبناني يطلب في اللقاءات المغلقة مدة إضافية لتطبيق الاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الجريدة" الكويتية: إسرائيل ترغب في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان شهرًا إضافيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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