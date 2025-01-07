إلياس جرادة: سنصوت في الدورة الأولى لمرشحنا زياد بارود وفي الدورة الثانية نبني على الشيء مقتضاه

أشار النائب إلياس جرادة، في حديث للـLBCI، الى أنه "في آخر جلسة كان خيارنا واضحًا وهو الخيار الثالث الذي وصلنا إليه اليوم والأسماء الـ3 الذين طرحتهم وصلوا بهذه الرؤية وهم قائد الجيش وزياد بارود ونعمة افرام وأنا منفتح على هذه الأسماء والتوافق سيد الديمقراطية".

ولفت جرادة، الى أننا "سنصوت في الدورة الأولى لمرشحنا زياد بارود وفي الدورة الثانية نبني على الشيء مقتضاه وقائد الجيش هو أحد الأسماء المقترحة من قبلنا ولا مشكلة مع وصوله".