"الجديد": هوكشتاين أكد في لقاء بدارة مخزومي أننا "أمام فرصة ذهبية" وسمّى قائد الجيش كمرشح مدعوم للرئاسة

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "فطورًا صباحيًّا جمع الموفد الأميركي ​آموس هوكشتاين​ ونوّاب من مختلف الكتل، في دارة النّائب فؤاد مخزومي، وتناول اللّقاء ملف وقف إطلاق النّار والانسحاب الإسرائيلي".

وأشارت إلى أنّ "هوكشتاين شدّد خلال اللّقاء على ضرورة التزام لبنان وضمنًا أي رئيس مقبل، بإتفاق الطائف والإتفاقيّات والإصلاحات الضّروريّة"، وقال "نحن أمام فرصة ذهبيّة"، وسمّى قائد الجيش العماد جوزيف عون كأحد المرشّحين المدعومين لرئاسة الجمهوريّة، لكنّه قال إنّه ليس الوحيد".