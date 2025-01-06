"يسرائيل هيوم": 12 جنديًا إسرائيليًا تعرضوا لمحاولات اعتقال خارج إسرائيل حتى الآن

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "12 جنديا تعرضوا لمحاولات اعتقال خارج إسرائيل حتى الآن"، وذلك بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأكدت أن "الجيش الإسرائيلي سيشدد الإجراءات على الجنود النظاميين والاحتياط بشأن نشر الصور من مناطق القتال".

في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "هناك نحو 50 شكوى ضد جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي رفعت بالخارج في 10 دول ولم يعتقل أي جندي".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية، قولها إنه يوجد ارتفاع محاولات استهداف جنود الجيش الإسرائيلي قانونيا في الخارج، مضيفة "جهات معادية تعرف أن أسلوب استهداف جنود الجيش الإسرائيلي بالخارج قد ينجح".

وذكرت المصادر الأمنية الإسرائيلية نفسها أنه "لا مخاوف فورية بالدول الصديقة من أوامر اعتقال جماعية في صفوف جنود الجيش".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "المؤسسة الأمنية تعمل على إبلاغ الجنود بتقييمها بإعادة النظر برحلاتهم باعتبارها خطرة"، مضيفة "تقييم المخاطر القانونية جزء من اتخاذ القرار وتم التوجيه لتقليل استخدام وسائل التواصل".

وسبق وأن أصدرت المحكمة الجنائية الدول مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق من اليوم، عن "إصابة جنديين إسرائيليين حاربا في غزة ولبنان بعملية الدهس في مدينة نيو أورليانز الأميركية"، التي قتل فيها 15 شخصًا.