شكرا لقرائتكم خبر عن 67 % نموا في السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الرابع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الرابع من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي السجلات المُصدرة ارتفعت في الربع الرابع من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 67%. السجلات التجارية نوهت بإصدار أكثر من 160 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.

وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: خدمات الحوسبة السحابية، وتطوير التطبيقات، وحلول التقنية المالية، والرحلات السياحية، وفعاليات الترفيه، وتطوير المواهب وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.

وتناولت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، إذ نمت 10%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 40,953 سجلًا تجاريًا.