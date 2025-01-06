“مراحيض منفصلة ودش مزدوج الرأس”.. نيكول كيدمان تكشف سرّ استمرار زواجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة نيكول كيدمان جدلاً كبيراً بعد حديثها عن سرّ نجاح زواجها من المغني كيث أوربان واستمراره منذ عام 2006، كحالة نادرة واستثنائية بين نجوم هوليوود.

وكشفت في مقابلة مع مجلة “W”، عن حياتها الزوجية وطريقة تعاملها مع زوجها والسرّ الذي ساهم باستمرار حياتهم الزوجية، موضحة أن “الدش مزدوج الرأس كان عاملًا رئيسياً في الحفاظ على قوة علاقتهما”.

قالت كيدمان في المقابلة: “نعم، أغني في الحمام، وأسمع كيث يغني أيضاً، وأحياناً أسمع أغانيه الجديدة تتشكل. لدينا دش مزدوج الرأس. إنه السر. مراحيض منفصلة ودش مزدوج الرأس”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع اقتراح النجمة العالمية، وانقسمت التعليقات بين من أشاد بالعلاقة المميزة التي تجمع النجمة البالغة من العمر 57 عاماً والمغني العالمي، وبين من اعتبر كلامها غير منطقي وحوله الى مادة للسخرية عبر السوشيال ميديا.

يذكر ان الثنائي احتفلا بزفافهما عام 2006 في ضاحية مانلي الساحلية بسيدني، بحضور طفلي نيكول كيدمان من زواجها السابق مع توم كروز، إيزابيلا جين وكونور أنتوني. وفي عام 2008، أنجبا ابنتهما الأولى، سانداي روز، ثم رحبا بابنتهما الثانية، فيث مارغريت، عام 2010.