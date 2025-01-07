العناية الإلهية تنقذ الحفيدة الكبرى للملكة إليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت زارا تيندال، الحفيدة الكبرى للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لموقف مرعب، أثناء جلسة تصوير ترويجية لـ”سباقات ماجيك مليونز”(Magic Millions Races)، خلال زيارتها لأوستراليا.

وكانت الفارسة (43 عاماً) تقف مع أربعة خيول في الحدث، الذي أقيم في “غولد كوست”، عندما انتفض أحد الخيول فجأة وأوقع زارا جانباً، بحسب فيديو وثّق اللحظة.

وظهر في الفيديو اندهاش المتفرجين عند انتفاض الخيل على تيندال، بينما بدت هي مصدومة ومتفاجئة إلى أن تمكنت من الحفاظ على هدوئها وتداركت الوضع بسرعة، لتنجو من أي إصابة خطيرة.

وتزور تيندال ووزوجها لاعب الرغبي السابق مايك تيندال أوستراليا لحضور الحدث السنوي، إذ إن هذا الحدث يعد جزءاً من تعاون تيندال المستمر مع “ماجيك مليونز”، التي تعمل سفيرةً لها.

وفي الوقت نفسه، يأتي هذا الحادث بعد سبعة أشهر من تعرض والدتها الأميرة آن لحادث متعلق بالخيول أدّى إلى دخولها المستشفى بسبب إصابات في الرأس وارتجاج في المخ.