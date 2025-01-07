توضيح حول إغلاق معهد صباح فخري للموسيقى في حلب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت مصادر مسؤولية الإدارة السورية الجديدة عن إغلاق معهد الموسيقي في محافظة حلب شمالي سوريا. ونقل “تلفزيون سوريا”، اليوم الثلاثاء، عن المصادر قولها إن “نشاط المعهد توقف فعلياً في 28 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل بدء عملية “ردع العدوان”، مشيرة إلى أن “قرار إعادة فتح المعهد أو إغلاقه بشكل دائم يظل غير معروف”.

وأُسس المعهد في عام 1958 ليكون ضمن أهم المؤسسات الموسيقية في سوريا، إلى جانب معهد صلحي الوادي في دمشق. وعُرف المعهد باسمه الجديد “معهد صباح فخري للموسيقى” منذ عام 2006، تكريماً للفنان السوري. وكان المعهد يضم نحو 230 طالباً تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عاماً، ويعمل فيه نحو 20 أستاذاً.

ويعتبر المعهد الموسيقي في حلب أحد أهم المعاهد الفنية على مستوى سوريا.

ووفق “تلفزيون سوريا”: “عانى المعهد على مدى سنوات من حكم نظام الأسد من إهمال شديد، شمل نقص التمويل، وتهالك الأدوات الموسيقية، وانعدام التدفئة، فضلاً عن ضعف الأجور الرمزية للأساتذة، والتي لا تتجاوز 1500 ليرة سورية (نحو 10 سنتات) للحصة الواحدة”.