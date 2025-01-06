إيناس عز الدين تنجو من أزمة قلبية حادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبّب إعلان المغنية إيناس عز الدين خلال الساعات الماضية، عن نجاتها من جلطة في القلب، في إثارة قلق جمهورها عليها، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً قالت فيه: “ربنا وحده اللي نجّاني الفجر من جلطة بالقلب والحمد لله إني انتبهت إنها بداية جلطة ولحّقت نفسي الزعل بيعتصر القلب والروح”.

وكشفت إيناس عن وضعها الصحي بالوقت الحالي، قائلةً في تصريحات صحافية: “الموضوع كان بسبب حزن كبير، فجأة حسّيت بنغزة شديدة في قلبي وشبه توقف في ذراعي الأيسر مع تقل في حركة ذراعي الأيمن”. وأضافت: “نُقلت إلى المستشفى على الفور، وأنا كنت متوقعة إنها بداية جلطة في القلب، لكني أصبحت بصحة أفضل بالوقت الحالي بسبب بعض الأدوية”.

وكانت إيناس عز الدين قد أعلنت عن دخولها مشروعاً فنياً جديداً من دون الكشف عن تفاصيله، وقد نشرت عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” بياناً قالت فيه: “عملت حاجة النهاردة وفرحانة بيها وبنفسي قوووووي يارب يجعلها وش الخير عليا وتوصل للقلب زي ما خرجت من جوه القلب”. وتابعت: “ربنا يكمّلها على خير ويجعل فيها القبول والنجاح وتكون خطوة اسمي يبصم فيها بصمتي… دعواتكم”.