أمطار غزيرة على جدة.. وتحذيرات من تقلبات الطقس والسيول

موجة أمطار في المملكة

طقس المملكة اليوم

وأكد المركز على أهمية تجنب المناطق المعرضة للسيول عند هطول الأمطار، والبقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على السلامة العامة، مع متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر القنوات الرسمية.كما شدد على ضرورة الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام أجهزة الجوال في حال حدوث الصواعق، نظرًا لخطورتها الكبيرة على الأرواح.في الوقت ذاته، استنفرت أمانة جدة جهودها الميدانية للتعامل مع تجمعات المياه، حيث تم نشر فرق الطوارئ في المواقع المتأثرة لضمان انسيابية الحركة وسلامة المواطنين.وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أهمية متابعة التحذيرات الجوية عبر منصاته الرقمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني «ncm.gov.sa» وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن التقلبات الجوية الحالية.كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن موجة الأمطار التي بدأت ليلة أمس، استهلت تأثيرها على المناطق الشمالية من المملكة.وأضاف أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار تدريجياً لتشمل مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، بالإضافة إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وسواحلهما.وأكد القحطاني أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، داعياً الجميع إلى متابعة تقارير المركز الوطني للأرصاد بشكل مستمر، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظاً على السلامة العامة.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة.

تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من المملكة.