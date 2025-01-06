خمسة قتلى وسبعة جرحى في إطلاق نار داخل حانة في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية "مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في إطلاق نار في حانة بجنوب شرق البلاد هو الأحدث في سلسلة هجمات مماثلة".
واشارت مديرية الأمن والدفاع المدني في بيان، الى أن "عملية مطاردة بدأت لتوقيف منفذي إطلاق النار مساء السبت في مدينة فيلاهيرموسا بولاية تاباسكو"، مضيفة أن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون".
وأوضحت أنه "يجري تحليل كاميرات المراقبة، كما قامت عناصر من السلطات المحلية والفدرالية بنشر دوريات منسقة لتحديد المسؤولين عن الحادث واعتقالهم".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "مسلحين مجهولين اقتحموا حانة "لا كاسيتا أزول" وأطلقوا النار على الزبائن".
وجاء ذلك بعد أسبوعين من هجوم على حانة أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في مدينة كويريتارو في وسط البلاد الذي ظل حتى الآن بمنأى من العنف المرتبط بالجريمة المنظمة.
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