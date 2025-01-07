شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تهنئ قداسة البابا والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللإخوة الأقباط، ولجميع المصريين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تمنياتها لقداسة البابا ولجميع المصريين بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم مصرنا الغالية دائمًا بالسلام والمحبة، وأن تظل دائمًا رمزًا للوحدة الوطنية والتآخي