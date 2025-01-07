شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف أبو النصر: كلمة الرئيس بقداس الميلاد دعوة صريحة لتعزيز الوعي الوطني والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية بحزب حماة الوطن، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة رسالة قوية للعالم أجمع تعكس صورة مصر كأرض تحتضن جميع الأديان والثقافات بتسامح ومحبة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن كلمة الرئيس خلال القداس جاءت بمثابة دعوة صريحة لتعزيز الوعي الوطني في مواجهة التحديات والشائعات التي تهدد وحدة الشعب المصري، مؤكدا أن مصر قادرة دائما على مواجهة الأزمات بفضل تماسك أبنائها، وتلاحم النسيج الوطني بين المسلمين والمسيحيين.

وأضاف النائب أن مشهد الاحتفال بالأعياد في مصر يبعث برسالة محبة وسلام، ويؤكد أن مصر كانت وستظل نموذجا يحتذى به في التعايش المشترك، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه الوعي الشعبي في التصدي لمحاولات بث الفرقة وزرع الفتن بين أبناء الوطن، قائلا:« المصريين يثبتون دائماً أن وحدتهم هي الحصن الحصين لمستقبل الدولة».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن عام 2025 يحمل في العديد من الفرص لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لجميع المصريين، متمنياً أن يكون العام الجديد بداية لمزيد من الاستقرار والتنمية، بما يعزز مكانة مصر كدولة قوية ومتنوعة، تسير بخطى ثابتة نحو التقدم.