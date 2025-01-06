أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "مسلحين فتحوا النيران على حافلة وسيارات قرب قرية الفندق ما أدى لإصابة عدة أشخاص"، مؤكدا ان "قوات الأمن تلاحق المنفذين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مسلحون فتحوا النيران على حافلة وسيارات قرب قرية الفندق ما أدى لإصابة عدة أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.