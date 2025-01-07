جثمان الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يصل إلى واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - يصل جثمان الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى واشنطن اليوم الثلاثاء حيث يسجى في مبنى الكونجرس في إطار حداد لمدة ثلاثة أيام قبل مراسم الجنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم الخميس.

توفي كارتر، وهو ديمقراطي تولى الرئاسة لفترة واحدة من عامي 1977 إلى 1981، في 29 ديسمبر عن عمر ناهز 100 عام.

وأمر بايدن بتنكيس الأعلام على المباني الحكومية لمدة 30 يوما حدادا على كارتر.

ومن المقرر أن يصل جثمان كارتر من أتلانتا في الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1915 بتوقيت جرينتش). وسينتقل جثمان ضابط الغواصات السابق في البحرية وعائلته في موكب بالسيارات إلى النصب التذكاري للبحرية الأميركية في شارع بنسلفانيا حيث سينقل على عربة تجرها الخيول إلى مبنى الكونجرس لإقامة الجنازة.