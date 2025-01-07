الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أجياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، ويضطرب ليلاً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

طقس الخميس، رطب صباحاً وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

طقس الجمعة، صحو إلى غائم جزئياً ورطب صباحا على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والسبت سيكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع تشكل الضباب الخفيف، وصحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة.

والطقس الأحد صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف، على بعض المناطق الداخلية والساحلية.