شاهد| طوارئ الطقس.. عاصفة شتوية تنثر الثلوج في ولايات أمريكية

الدمام - شريف احمد - أعلنت خمس ولايات أمريكية حالة الطوارئ تحسبًا لسوء الأحوال الجوية ما سيتسبب بتراكم الثلوج في الطرقات، وهي كنساس، وأركانسو، وميزوري، وفيرجينيا، وكنتاكي.

وقالت هيئة خدمات الطقس الوطنية في الولايات المتحدة إن العاصفة الشتوية التي تشهدها البلاد حاليا ستؤدي إلى أكبر تساقط للثلوج منذ 10 سنوات.

وشهدت اليوم ولايتا كنساس وميسوري تساقط ثلوج بشكل كثيف، وحذرت السلطات من أن القيادة على الطرق في الوقت الحالي "عالية الخطورة".



عاصفة بداية 2025

الجليد يغطي الطرق الرئيسية

وتتأثر نحو 12 ولاية أمريكية بالعاصفة الشتوية القوية، وتصل إلى مناطق لم تشهد عاصفة مماثلة في السنوات الأخيرة، وتؤدي بأن يكون شهر يناير الحالي هو الأكثر برودة منذ عام 2011، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.وأصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من عاصفة شتوية تمتد من كانساس وميسوري، وتم الإبلاغ عن ظروف طقس تشهد عاصفة ثلجية وصولا إلى نيوجيرسي، حيث من المتوقع تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 8 بوصات على الأقل.تسببت عاصفة من الثلوج والجليد والرياح وانخفاض درجات الحرارة، في ظروف سفر خطيرة في أجزاء من وسط الولايات المتحدة، مطلع العام، إذ جلبت عاصفة شتوية مدمرة امكانية "تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة منذ عقد" في بعض المناطق.وقالت هيئة الأرصاد الجوية: "بالنسبة للمواقع في هذه المنطقة التي تتعرض لتساقط أعلى كميات من الثلوج، فقد يكون تساقط الثلوج هو الأكثر كثافة منذ عقد على الأقل".

غطت الثلوج والجليد طرقًا رئيسية في أجزاء من ولايتي كانساس وإنديانا، وجرى الدفع بالحرس الوطني بالولايتين لمساعدة سائقي السيارات العالقين.

ومن المتوقع تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 8 بوصات على الأقل، خاصة شمال الطريق السريع 70.

وأصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من عاصفة شتوية تمتد من كانساس وميسوري، حيث تم الإبلاغ عن ظروف طقس تشهد عاصفة ثلجية، وصولًا إلى نيوجيرسي حتى اليوم الاثنين.