وزيرا الخارجية والدفاع في سوريا ورئيس الاستخبارات وصلوا الى الامارات في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

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