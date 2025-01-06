شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3755 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، 4291.5 جنيه للبيع، و4262.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، 3933.75 جنيه للبيع، و3907.5 جنيه للشراء. عيار 21 وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الإثنين، إلى:3755 جنيها للبيع، و3730 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، 3218.5 جنيه للبيع، و3197.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين، 2503.25 جنيه للبيع، و2486.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، إلى: 2145.75 جنيه للبيع، و2131.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30040 جنيها للبيع، و29840 جنيها للشراء.