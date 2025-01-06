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شكرا لقرائتكم خبر عن مطار جدة يشهد تأخر رحلات.. ويطالب المسافرين بمتابعة المواعيد الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تغييرات في مواعيد الرحلات نظرًا لحالة الطقس.
ووجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، رسالة إلى الركاب بالتواصل مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات مواعيد الرحلات.
ووجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، رسالة إلى الركاب بالتواصل مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات مواعيد الرحلات.
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تشهد محافظة جدة في هذه اللحظات هطول أمطار غزيرة شملت مختلف الأحياء والمناطق، مع تزايد ملحوظ في غزارة الأمطار، مما أدى إلى تجمعات مائية في بعض الشوارع والميادين.
ودعا المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة ذويهم، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، والتي قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول وصواعق.
تحذير من السيول
وأكد المركز على أهمية تجنب المناطق المعرضة للسيول عند هطول الأمطار، والبقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على السلامة العامة، مع متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر القنوات الرسمية.
كما شدد على ضرورة الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام أجهزة الجوال في حال حدوث الصواعق، نظرًا لخطورتها الكبيرة على الأرواح.
في الوقت ذاته، استنفرت أمانة جدة جهودها الميدانية للتعامل مع تجمعات المياه، حيث تم نشر فرق الطوارئ في المواقع المتأثرة لضمان انسيابية الحركة وسلامة المواطنين.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أهمية متابعة التحذيرات الجوية عبر منصاته الرقمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني «ncm.gov.sa» وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن التقلبات الجوية الحالية.