شكرا لقرائتكم خبر عن مطار جدة يشهد تأخر رحلات.. ويطالب المسافرين بمتابعة المواعيد الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تغييرات في مواعيد الرحلات نظرًا لحالة الطقس.

ووجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، رسالة إلى الركاب بالتواصل مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات مواعيد الرحلات.





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