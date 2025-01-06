شكرا لقرائتكم خبر عن صراع قضائي على ميراث روبرت مردوخ وهو لا يزال على قيد الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسر المليادرير روبرت مردوخ خسر محاولته للسيطرة على ميراثة وهو لا يزال على قيد الحياة، عبر رفض تغيير صندوق عائلته وتقسيم إمبراطوريته الإعلامية، حتى يهيمن عليها ابنه الأكبر لاكلان، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن وثيقة محكمة مختومة. فشل محاولات مردوخ لدعم نجله قالت صحيفة نيويورك تايمز أن مفوض ولاية نيفادا إدموند جورمان خلص في قراره إلى أن روبرت مردوخ وابنه الأكبر لاكلان الذي يرأس شركة "فوكس نيوز" تصرفا "بسوء نية" في جهودهما لتعديل الثقة غير القابلة للإلغاء.

وتشير المحكمة إلى أن جورمان أصدر توصية بعدم تعديل بنود الميراث، لكن الوثيقة غير متاحة للجمهور.

ومن المقرر حاليا أن يتم تقسيم السيطرة على الشركة بالتساوي بين أبناء روبرت مردوخ الأربعة الأكبر سناً لاكلان وجيمس وإليزابيث وبرودنس بعد وفاته. تعديل صندوق عائلةمردوخ واقترح روبرت مردوخ تعديل صندوق العائلة لتعزيز قيادة لاكلان لإمبراطورية العائلة الإعلامية بعد وفاته ومنع أي تدخل من قبل ثلاثة من أشقاء لاكلان المعتدلين سياسيا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. صراع أبناء مردوخ على الميراث وفي ظل أحد السيناريوهات، قد يتفوق ثلاثة من الورثة من الناحية الفنية على الرابع في التصويت وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى معركة حول مستقبل وسائل الإعلام في حين يدير لاكلان مردوخ شبكة فوكس ويشغل منصب الرئيس الوحيد لشركة نيوز كورب.

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وفي رأيه، قال جورمان إن خطة تغيير الصندوق كانت "مسرحية هزلية مصممة بعناية" بهدف "ترسيخ الأدوار التنفيذية للاكلان مردوخ بشكل دائم" داخل الإمبراطورية "بغض النظر عن التأثيرات التي قد تحدثها مثل هذه السيطرة على الشركات أو المستفيدين" من الصندوق العائلي، حسبما ذكرت الصحيفة. خيبة أمل مردوخ وقال محامي روبرت مردوخ آدم سترايساند إن محاميه شعر بخيبة الأمل إزاء الحكم وإنه يعتزم الاستئناف حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ويخضع قرار المفوض لموافقة قاضي المقاطعة الذي يمكن الطعن على قراره في المحكمة.

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ومن الجدير بالذكر إنه تم إنشاء الصندوق في ولاية نيفادا التي تشتهر بقواعد السرية الصارمة. بيان الأشقاء وأصدر أشقاء لاكلان جيمس وإليزابيث وبرودنس بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن أملهم في أن تركز الأسرة على إصلاح العلاقات.

وقال الأشقاء "نرحب بقرار المفوض جورمان ونأمل أن نتمكن من تجاوز هذه الدعوى للتركيز على تعزيز وإعادة بناء العلاقات بين جميع أفراد الأسرة". من هو روبرت مردوخ؟ يعد مردوخ المولود في 11 مارس 1931 قطب أعمال أمريكي من مواليد أستراليا ومستثمر من خلال شركته "نيوز كورب" التي تملك مئات المواقع والمنافذ الإعلامية المحلية والدولية للنشر في جميع أنحاء العالم.

زتقدر ثروته الصافية بـما يفوق 22 مليار دولار أمريكي، ويعد مردوخ من أغنى أثرياء الولايات المتحدة، ومن أغنى الأشخاص في العالم كذلك وفقًا لتصنيف مجلة فوربس.