هنا الزاهد تتلقّى رسالة مؤثرة من والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: برسالة مؤثرة على حسابها الخاص في “إنستغرام”، احتفلت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلاد ابنتها، حيث نشرت صورة لهما معاً وعلّقت عليها برسالة مليئة بالحب والعاطفة، معبرةً عن سعادتها بعيد ميلاد ابنتها، حيث وصفتها بأنها أجمل هدية حصلت عليها من الله.

وكتبت والدة هنا قائلةً: “اليوم الخامس من يناير يعني عيد ميلاد أول فرحتي، يعني النهاردة من كم سنة ربنا بعتلي هدية، وكانت أحلى وأغلى هدية بنّوتي وأول فرحة ليه في الدنيا، أنا فاكرة يوم ولادتك بكل تفاصيلها اتولدت فجر يوم خمسة”.

وأضافت: “كانت ولادة صعبة جداً بس لما شفتك كل الصعب راح واتبدل لأحلى شعور في الدنيا كل سنة وأنتي بخير وسعادة وهنا ويجعل الهنا كله في حياتك ويجعل حظك زي اسمك الهنا بحبك بحبك بحبك”.

وعلّقت هنا على رسالة والدتها لها قائلةً: “أحبك يا كل شيء لي”.

وتلقت هنا الزاهد العديد من التهاني من عائلتها وجمهورها وأصدقائها في الوسط الفني، وكان من بين التهاني، مفاجأة مميزة من أحد متابعيها في المملكة العربية السعودية، حيث قدّم لها باقة ورد كبيرة، بالإضافة إلى قالب حلوى ضخم، وقد أبدت هنا دهشتها وسعادتها بعد استلام هذه الهدية، معتبرةً إياها لفتة جميلة تعكس محبّة جمهورها لها.

وهنأ الفنان تامر حسني الفنانة هنا الزاهد، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” برسالة مليئة بالدعم، قال فيها: “أجمل هنا في الدنيا، كل سنة وأنت طيبة، وكل محبينك وكل عيلتك طيبين، تستاهلي كل الخير يا هنا، أنت بنت جميلة وقلبك جميل زيّك، ربنا يرزقك وينجّحك يا أجمل هنا”.