أنغام أول المعلنين عن حفلات “عيد الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة أنغام عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” بوستر الحفل المنتظر أن تحييه في المجمع الثقافي بأبوظبي، في 14 شباط (فبراير) المقبل، تزامناً مع احتفالات “عيد الحب”، لتكون أول المعلنين عن هذه الحفلات في العالم العربي.

وظهر بوستر الحفل بوعد من الشركة المنظّمة بحفلة غنائية موسيقية مميزة لجمهور أنغام في أبوظبي، وسط أجواء من الحب والرومانسية.

وتعكف أنغام حالياً على التحضير لهذا الحفل الخاص، ومن المتوقع أن تقدّم خلاله باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي يحبّها جمهورها ويتفاعل معها.

وكانت الجهة المنظّمة للحفل قد أعلنت عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” عن هذا الحدث المميز، حيث علّقت على البوستر قائلةً: “استعدّوا لحضور أمسية موسيقية رائعة مع الأيقونة أنغام على مسرح المجمع الثقافي في 14 فبراير. ستأسر أنغام الجمهور بصوتها القوي والمؤثّر، وستقدّم مزيجاً من الكلاسيكيات والأغاني الجديدة. لا تفوّتوا الأمسية في 14 فبراير”.

وكانت أنغام قد أحيت حفلاً غنائياً في المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن حفلات “ليالي مصر”، وظهرت على خشبة المسرح وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، كما شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كثيفاً، إذ نفدت التذاكر فور طرحها للجمهور.