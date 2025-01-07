شكرا لقرائتكم خبر عن موعد حفلة على الحجار في ساقية الصاوي خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان على الحجار حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى، يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، حيث يقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغنياته التى يحبها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والرومانسية أيضًا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى"، و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك.

وأحيا على الحجار حفلاً غنائياً أول أمس الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا، حيث قدم الحجار أمسية غنائية لتكريم اسم شقيقه الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة النجمين أنوشكا، هشام عباس وأحمد علي الحجار ومن إخراج عصام السيد.

واستعرض الحفل الرحلة الفنية للراحل أحمد الحجار من خلال كوكبة من أعماله الشهيرة منها أخويا الحبيب، نادنى، أعذرينى، أنا بيكي يا سمرة أكون، كنت فاكر، إمتى المغرمين، لملمت خيوط الشمس، في كل فنجان قهوة، كنت بحلم، ماليش غير قلب، أنا حلمك، الأحلام، بحبك و إنطلق العصفور، لا تسألينى، دورى ولفى، عود، لما الشتا يدق البيبان، مشاعر، إكرمنا يارب ويعني إيه كلمة وطن.

وتمالك على الحجار نفسه من البكاء فى بداية الحفل عند الحديث عن شقيقه الراحل أحمد الحجارقائلاً: "لم يكن مجرد أخ ولكنه كان بمثابة والدى وكل شىء لي".