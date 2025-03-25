شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بلاك روك" الأمريكية تطلق أول منتج تداول بتكوين فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة (بلاك روك) الأمريكية لإدارة الاستثمار، أول منتج تداول مرتبط بالبتكوين في أوروبا؛ بهدف استغلال الطلب المتزايد على اكتشاف العملات الرقمية في أسواق جديدة؛ بعد أن جذبت أكثر من 50 مليار دولار في منتجات مماثلة بالولايات المتحدة.

وذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن المنتج الجديد يحمل اسم أي شار بتكوين اي تي بي "iShares Bitcoin ETP" ويتوفر حاليا في سويسرا ومدرج في بورصات باريس وأمستردام وفرانكفورت.



يُذكر أن بلاك روك كانت من أوائل المستثمرين المؤسسيين الذين قدموا منتجات تداول تتبع السعر الفوري للبتكوين في الولايات المتحدة، بعد أن حصلت على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في يناير 2024.



ووفقًا لبلاك روك، فإنه تم التعاون مع منصة "كوين بيس" لطرح المنتج الجديد لتكون الجهة الحافظة للعملات الرقمية، فيما يتولى "بنك نيويورك ميلون" مهمة إدارة المنتج.