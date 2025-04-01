ارتفاع قيمة عمليات اختراق العملات الرقمية المشفرة إلى 1.6 مليار دولار في الربع الأول 2025

ارتفعت خسائر عمليات اختراق العملات المشفرة إلى 1.63 مليار دولار في الربع الأول من 2025، وفقا لتقرير “بيك شيلد”، مع استحواذ ثغرة “Bybit” على 92% من الإجمالي المسروق.

بلغ حجم السرقة 87 مليون دولار في يناير، وقفز إلى 1.53 مليار دولار في فبراير بسبب هذا الهجوم، الذي يُعد من أكبر الحوادث المسجلة.

في فبراير، تسببت هجمات أخرى في خسائر بقيمة 126 مليون دولار، من بينها 50 مليون دولار سُرقت من “Infini”، و9.5 مليون دولار من “zkLend”، و8.5 مليون دولار من “Ionic”.

انخفضت عمليات السرقة بشكل حاد في مارس إلى 33 مليون دولار، أي أقل بنسبة 97% عن فبراير، مع استرداد بعض الأموال.

شهد الربع الأول من 2025 ارتفاع بنسبة 131% في السرقات مقارنة بالفترة نفسها من 2024، التي سجلت 706 مليون دولار.

ومن بين الحوادث البارزة في مارس، اختراق منصة “Abracadabra.Money” وسرقة 6260 إيثيريوم (13 مليون دولار)، بالإضافة إلى هجوم على “Zoth” بقيمة 8.4 مليون دولار.

ورغم هذه السرقات، تمت استعادة بعض الأصول.

ففي 7 مارس، أعاد مخترق استولى على 5 مليون دولار من منصة “1inch” ما نسبته 90% من الأموال وقبل بمكافأة بقيمة 500 ألف دولار.

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