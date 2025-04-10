رغم تراجع سعر البيتكوين بنسبة 25%: حجم التداول يقفز بنسبة 141% في الربع الأول 2025

شهد سوق العملات المشفرة تباين لافت في أدائه خلال الربع الأول من عام 2025، إذ انخفض سعر البيتكوين بنسبة 25% من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109,000 دولار، ليهبط إلى ما دون 75,000 دولار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وعودة الحرب التجارية.

ومع ذلك، ارتفعت أحجام التداول المؤسساتي بشكل كبير، مسجلة نمو سنوي بنسبة 141%، وفقا لتقرير حديث صادر عن منصة “Finery Markets”.

ويعكس هذا النمو المؤسساتي استجابة السوق للبيئة السياسية الجديدة في الولايات المتحدة، والتي اتسمت بمواقف أكثر دعما للأصول الرقمية خلال أول 100 يوم من العام.

وقد كان شهر يناير الأكثر نشاطا، حيث ارتفعت أحجام التداول بنسبة 163.5% على أساس سنوي، بالتزامن مع تسجيل البيتكوين أعلى مستوى في تاريخه.

تواصل هذا الزخم في شهري فبراير ومارس، بنسب نمو بلغت 137% و129% على التوالي.

في هذا الإطار، أعلنت “Finery Markets” عن تعاونها مع “Zodia Markets” بهدف تعزيز وصول المؤسسات إلى سيولة العملات الرقمية والعملات الورقية، مع توقعات بأن تنمو أسواق التداول خارج البورصة بأكثر من 60% خلال العام الحالي.

وبرزت العملات المستقرة كأكثر القطاعات جذبا للمؤسسات، إذ تضاعفت معاملات التداول بها خمس مرات مقارنة بالربع الأول من 2024، وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية أكثر من 230 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 56%.

وسجّلت وحدها منذ يناير نمو بقيمة 20 مليار دولار.

التطورات التنظيمية لعبت دور محوري في إعادة تشكيل هذا القطاع، لا سيما تطبيق لائحة “MiCA” في الاتحاد الأوروبي، التي أدت إلى شطب عملة USDT من المنصات الرئيسية، مما أتاح المجال أمام عملة USDC لتسجيل نمو سنوي غير مسبوق بلغ 32 ضعفا.

ورغم ارتفاع وتيرة تداول العملات البديلة، ما زالت عملة البيتكوين، الإيثيريوم، والعملات المستقرة تهيمن على المحافظ المؤسساتية، إذ شكّلت مجتمعة نحو 95.3% من إجمالي حجم التداول.

بينما لم تتجاوز حصة العملات الخمس الرقمية البديلة الكبرى: SOL، LTC، XRP، TRX، وADA – نسبة 4.7%.

ومع نهاية الربع، تراجعت أسعار البيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار، في ظل موجة بيع واسعة أثارها تصاعد الحرب الجمركية.

إلا أن السوق شهد تقلبات حادة، حيث ارتفع السعر لاحقا إلى 82,600 دولار في جلسة واحدة فقط، محققا مكاسب يومية تجاوزت 8%.

ورغم هذه الضغوط، سجّلت منصة Finery Markets حجم تداول قياسي بلغ 1.8 مليار دولار، مما يدل على استمرار الثقة المؤسساتية في الأصول الرقمية، حتى في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة.

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